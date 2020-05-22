10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

CHP'NİN YENİ GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU OLDU

CHP 33. Olağan Kurultayında Genel Başkanlık seçimi tamamlandı. Oy kullanan 1197 delegeden 1189'unun oyunu alan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin yeni Genel Başkanı oldu.

"POŞETSİZ BİR KAHRAMANMARAŞ İÇİN EL ELE"

Kahramanmaraş'ta Toplum Gönüllüleri Topluluğu üyesi gençler, Valilik ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile ortak bir çalışmaya imza attı.

"Poşetsiz Bir Kahramanmaraş İçin El Ele" kampanyası başlatan gençler, bu çerçevede Cumartesi Pazarında bez file ve kağıt torba dağıttı.

AYAK İZLERİNİ TAKİP ET, ARADIĞIN YERİ BUL

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Dersi kapsamında Burdur Belediyesi sponsorluğuyla 'Ayak İzi Projesi' yaptı.

Proje çerçevesinde kente gelen yabancılar gidecekleri yere kolayca ulaşabiliyor.

KUŞADASI 1. ENGELLİLER BAHAR ŞENLİĞİ

Kuşadası 1. Engelliler Bahar Şenliği gerçekleştirildi. Kuşadası Özürlüler Köyü tarafından düzenlenen şenlik büyük ilgi gördü.

Kuşadası Özürlüler Köyü'nün bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte engelli öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük alkış aldı. Folklor gösterileri yapan, çeşitli oyunlar oynayan engelli çocuklar, gönüllerince eğlendi.

(İHA)