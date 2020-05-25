10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"MANŞETLE GELEN, MANŞETLE GİDER"

Başbakan Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı seçilmesini değerlendirdi.

SAMSUN'DA TEKEL İŞÇİLERİ TÜRK-İŞ BİNASINI İŞGAL ETTİ

Samsun'da bir grup Tekel işçisi, Türkiye'de 4 konfederasyonun ortak karar alarak 26 Mayıs'ta yapacakları genel grevi bir saatlik ortak basın açıklamasına çevirmelerine tepki olarak Türk-İş 6. Bölge Temsilciliği binasını işgal etti. İşçiler, balkondan sloganlar atıp Türk İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'yu istifaya davet ettiler.

BUZAĞIYI ÖLDÜREN EŞEK KARANTİNAYA ALINDI

Hakkari'de eşeğin saldırısına uğrayan buzağılardan biri ölürken biri de yaraladı.

İl merkezinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyünde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenden dolayı Übeydullah Selçuk'a ait eşek Abdulaziz Çiftçi isimli vatandaşa ait iki buzağıya saldırdı. Eşeğin ısırmak suretiyle boğduğu buzağılardan biri telef olurken, diğeri ise köylüler tarafından son anda kurtarıldı.

FAİR-PLAY ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu'nun düzenlediği Türkiye Fair Play Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. Milli atlet Elvan Abeylegesse, Büyük Ödül'e layık görüldü.

(İHA)