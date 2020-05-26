10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

MİT MÜSTEŞARI HAKAN FİDAN OLDU

Temaslarda bulunmak üzere Brezilya'ya giden Başbakan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, MİT Müsteşarlığı'na Hakan Fidan'ın atandığı bilgisini doğruladı.

BAYKAL, 21 GÜN SONRA İLK KEZ MECLİS'TE

CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa eden Antalya Miletvekili Deniz Baykal, 21 gün aranın ardından bugün ilk kez TBMM'ye geldi.

Genel Kurul çalışmalarına katılacak olan Baykal, meclise gelişinde çok sayıda CHP'li milletvekili tarafından karşılandı.

BAKANA BAKAKALDILAR

Ardahan'da spor salonu açılışını katılan Devlet Bakanı Faruk Özak'ı karşılamak ilçe Erzurum'un Oltu ilçesi girişinde bekleyen 150 kişi Bakan'ın konvoyunun durmadan yola devam etmesi üzerine büyük bir üzüntü yaşadı.

Grubun içinde Oltu Kaymakamı Gürkan Polat, Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek de bulunuyordu.

Bakanın arkasından bakakalan vatandaşlar, bir süre Bakan'ın geri döneceğini umut ederek bekledi.

ANKARA POLİSİNE JAPON HOCADAN AİKİDO DERSİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda 7. dan sahibi Japon aikido hocası Kumagai tarafından eğitim verildi. Kumagai'den, yakın dövüş sanatları konusunda eğitim alan personel, olası olayların, insanlara en az zarar verecek şekilde sonuçlandırılması konusunda eğitim aldı.

(İHA)