10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, İNTERNET MEDYASI TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

"İNTERNET MEDYASINDA SANSÜRÜ KABUL ETMİYORUZ"

Başbakan Erdoğan, internet medyasının temsilcileriyle buluştu.

Erdoğan, "internet medyasında sansürü kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

ON BİNLERCE KİŞİ İSRAİL'İ PROTESTO ETTİ

İstanbul Çağlayan Meydanı'nda düzenlenen "İsrail Vahşetine İsyan Mitingi" on binlerce kişinin katılımıyla başladı.

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan Türk gemisine saldırı düzenleyerek 9 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olmasının ardından Saadet Partisi tarafından "İsrail Vahşetine İsyan Mitingi" düzenlendi. Binlerce kişi, mitingin başlamasına saatler kala meydana akın etti. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan halk, attıkları sloganlarla İsrail'i protesto etti.

KADINLARIN 'MİNİBÜSE ÖNCE BİNME' KAVGASI

3 kadın arasında başlayan 'minibüse önce ben bineceğim' kavgasında 2 kadın fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Afyonkarahisar'da yaşandı.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında büyüyen kavgada polis kadınları ayırmakta zorlandı.

Kavga esnasında fenalaşan 2 kadın için olay yerine ambulans çağırıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kadınlar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

1 kadın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(İHA)