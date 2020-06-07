10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik. ERDOĞAN, GÜVENLİK ZİRVESİNDE KONUŞTU Başbakan Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Kapsamında verilen akşam yemeğine katıldı. ANTALYA'DA HORTUM PANİĞİ Antalya'nın Alanya ilçesinde yüzlerce turistin denize girdiği plajda kısa süreli yağan yağmurun ardından hortum çıktı. Fırtınanın etkisiyle şezlonglar ve plaj şemsiyeleri parçalandı. BİN METRE ZİRVEDE KARTOPU OYNADILAR Bitlis'in Ahlat ilçesi sınırları içinde bulunan Nemrut Dağı zirvesine tırmanan gezginler yaz ve kış mevsimini birlikte yaşadı. Oldukça renkli geçen zirve yürüyüşünde ise günün anısına bol bol etkinlikler düzenlendi. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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