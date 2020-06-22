10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BAŞKASININ SİLAHIYLA GÜVENLİK OLMAZ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 21.toplantısında konuştu. Erdoğan savunma ve uzay teknolojilerinin devletin bekasında büyük rolü olduğunu anlattı. 314007

BDP'Lİ VEKİL TERÖRİST CENAZESİNDE

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi kırsalında çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı teröristin cenazesi, Batman'da toprağa verildi. 314013

BDP grup başkanvekili Ayla Akat Ata'nın teröristin cenazesine katılması büyük tepki topladı.

AHTAMARA AŞKINA YÜZME YARIŞI

Van'da, ünlü Ahtamara efsanesini canlandırmak amacıyla 'Ahtamara Aşkına Yüzme' yarışması yapıldı. 314017

Gevaş ilçesi feribot iskelesinden başlayan yarış Ahtamar adasında son buldu. İlk kez yapılan yarışlara katılan 24 sporcu 4 bin 800 metrelik parkuru bitirmek için kıyasıya yarıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI TUZA SAVAŞ AÇTI

Sağlık Bakanlığı daha az tuz tüketilmesi için kampanya başlattı.

Türkiye'de kişi başına günde 20 gram tuz tüketilirken dünya sağlık örgütü bu rakamın en fazla 6 gram olması gerektiğini söylüyor.

(İHA)