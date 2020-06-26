10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Çiftçilere yapılacak 294 milyon 243 bin liralık ödeme bugün hesaplarında olacak
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti

BURDUR'DA TERÖRÜ TELİN MİTİNGİ

Burdur'da düzenlenen mitinge ellerinde Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar, terör örgütü PKK'ya lanet yağdırdı. Şehitlik önünde toplanan vatandaşlar, sloganlar atarak Cumhuriyet meydanına kadar yürüdü.

TRAFİK TERÖRÜNE TEPKİ YÜRÜYÜŞÜ

Trafik kazalarında yakınlarını kaybeden aileler, trafik terörüne dikkat çekmek için İstanbul Kadıköy'de yürüyüş yaptı. Altıyol meydanında bir araya gelen aileler trafik terörünü durdurun yazılı tişörtler giydi.

SAMSUN'DA BİSİKLET ŞENLİĞİ

Samsun'da İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel bisiklet şenliğinde vatandaşlar Sahil Yolu'nda bisiklet gezisi yaptı. Bisiklete ve spora olan ilgiyi artırmak amacıyla gerçekleşen şenlikte 7'den 70'e yüzlerce kişi pedal çevirdi.

KREMLİN'İN YANINDA MOTOKROS YARIŞI

Uluslararası Motokros Yarışları, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı duvarlarının yanı başında yapıldı. Müsabakalara katılan sporcular, kendilerine tanınan 90 saniye süre boyunca bütün hünerlerini sergiledi.

(İHA)

Kadıköy, Türkiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 09:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

Son Dakika

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