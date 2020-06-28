10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

ERDOĞAN'DAN GAZETECİLERE İLGİNÇ CEVAP

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için gittiği Kanada dönüşünde kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, Yargı reformuyla ilgili sorular üzerine esprili bir cevap verdi.

ANKARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle araçlar yağmur sularının altında kaldı.

GAZİANTEP TRAMVAYINDA TEST SÜRÜŞÜ

Gaziantep'te 1 buçuk yıldan beri inşaatı süren hafif raylı tramvay hattının test sürüşleri başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, test sürüşü sırasında kısa süre vatmanlık yaptı.

MUSTAFA DENİZLİ FİLM YILDIZI OLDU

Küçük bir Liverpool taraftarının serüvenini anlatan filmin İstanbul'daki çekimleri başladı. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen çekimlere Teknik Direktör Mustafa Denizli de katıldı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

Son Dakika

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
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Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
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