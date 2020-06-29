10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA CHP'DEN RET

Başbakan Erdoğan'ın terörle mücadele konusundaki siyasi parti liderlerini daveti muhalefet partisi tarafından reddedildi.

EVLERİNİ SU BASAN ROMANLARDAN TEPKİ

Çorlu'da aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Yağışlar özellikle roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgede etkili oldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

BALKAN EKSPRESİ YOLA ÇIKTI

TCDD ve TRT işbirliğiyle yola çıkan Balkan Ekspresi için Ankara Garında tören düzenlendi. Törende demiryolu çalışanlarının oluşturduğu Türk Müziği Korosu bir konser verdi.

50 gün sürecek Balkan seyahati sırasında trendekiler 9 ülkedeki 22 şehri gezme imkanı bulacak.

HALK DANSLARI FESTİVALİ İLGİ GÖRDÜ

Denizli Belediyesi tarafından 10. kez düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Farklı ülkelerden gelen ekipler yürüyüş sırasında zaman zaman duraksayarak milli danslarını sergilerken yol boyunca dizilen vatandaşlar da alkışlarla dansçılara destek verdi.

(İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

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