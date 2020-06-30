10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"YASAĞI KOYAN BAĞIMSIZ TÜRK YARGISIDIR"

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, paylaşım sitesi youtube yasağı ile ilgili olarak, "İletişimden ben sorumluyum ama bu yasağı koyan bağımsız Türk yargısıdır" dedi.

SAPANCA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yağan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda iş yeri ve ev sular altında kaldı.Yağış nedeniyle ilçede elektrik ve telefonlar kesildi; araç da yollarda kaldı. ADASU ekipleri sular altında kalan ev, iş yeri, sokak ve caddelerdeki suları vidanjör yardımı ile boşaltmaya çalıştı.

YOZGATLI KORE GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Yozgat'ta hayatını kaybeden 85 yaşındaki Kore Gazisi İbrahim Gürün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Askerlerin omzunda cenaze aracına taşınan Kore Gazisi, Sarıtopraklık mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına kent protokolüyle çok sayıda vatandaş katıldı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ CANER'DEN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe'nin CSKA Moskova takımından transfer ettiği ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı Caner Erkin, Sarı-lacivertli takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

(İHA)