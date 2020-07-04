10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler
TBMM Başkanlığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu

TAKSİM'DE ÇİN PROTESTOSU

Doğu Türkistan'da yaşanan "5 Temmuz Urumçi Katliamını'nın yıldönümünde Galatasaray'da toplanan Doğu Türkistan Platformu üyesi yaklaşık 500 kişi, Çin'i protesto etti.

Doğu Türkistanlılar, "Kızıl Çin şaşırma sabrımızı taşırma" ve " Türk'ü kesene 'one minute' desene" şeklinde sloganlar attı.

ZABITA, 600 KİLO DOMATESİ YOLA SAÇTI

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri at arabasıyla kent merkezinde satış yaptığı iddiasıyla 2 kişiye ait yaklaşık 600 kilogram domatesi yola saçtı.

Zabıta ekipler, kent merkezine girişi yasak olan noktada domates yüklü at arabasına el koymak istedi.

Sahibi, domatesleri satmadığını müşteriye götürdüğünü iddia etti. Zabıta ekipleri ikna olmadı. Taraflar arasında çıkan tartışma sonucu zabıta ekibi 60 kasa domatesi yola döktü.

Ekipler, daha sonra at arabasını alarak olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri at arabası sahiplerini gözaltına aldı.

GÖKÇEK'TEN İBRAHİM TATLISES'E 'TURGUT ÖZAL' JESTİ

Başkentliler Büyük Ankara Festivali'nde buluştu. Ankara festivalinde ilk gün sahneye çıkarak Ankaralılara konser veren İbrahim Tatlıses'i on binlerce Ankaralı izledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara festivalinin ilk gününde sahne alan İbrahim Tatlıses'e 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile yıllar önce çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafını hediye etti. Resim karşısında çok duygulandığın söyleyen Tatlıses, Gökçek'e gösterdiği incelikten dolayı teşükkür etti.

(İHA)

İbrahim Tatlıses, Türkiye, Ankara, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

Son Dakika

15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:27 En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti 09:15 Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 07:47 Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Engelli genci "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
18:13
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
18:12
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 19:57:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]