10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

CHP'Lİ VATANDAŞA KORUMA TERÖRÜ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir ziyareti sırasında bir vatandaş korumaların gazabına uğradı. Kılıçdaroğlu ile selamlaşmak isteyen bir partili korumalar tarafından yere düşürüldü. CHP liderini taşıyan otobüs ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

BİNALİ YILDIRIM TÜNELLERİ İNCELEDİ

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Zonguldak ziyareti sırasında Alaplı- Akçakoca arasında çalışmaları devam eden tünelleri gezdi. Yıldırım, 8 yıllık AK Parti döneminde 18 bin kilometre yol yapıldığını söyledi.

ASİT TAŞIYAN TANKERİN DEPOSU DELİNDİ

Hidroklorik asit yüklü tankerin deposu Yalova çıkışında delindi. Tankerde yüklü olan 12 ton asit yola boşalınca yol trafiğe kapandı.

İtfaiye ekipleri zehirlenmemek için temizlik çalışmasını gaz maskesi takarak yaptı.

"AVRUPA ÜSTÜNMÜŞ, HADİ ORADAN"

Saadet Partisi'nin Olağanüstü Kongresi yapıldı. Burada konuşan Necmettin Erbakan, Avrupa Birliği medeniyetinin üstün olmadığını söyledi.

(İHA)