10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

"KADIN ÜYELER ÖNYARGILI DAVRANIYOR"CHP İzmir Milletvekili ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Ahmet Ersin komisyonda bayan milletvekillerinin erkek milletvekilerine 'eşit' davranmadığı iddiasıyla ilgili konuştu.

"KADIN ÜYELER ÖNYARGILI DAVRANIYOR"

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CHP İzmir Milletvekili ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Ahmet Ersin komisyonda bayan milletvekillerinin erkek milletvekilerine 'eşit' davranmadığı iddiasıyla ilgili konuştu.

"JENNIFER LOPEZ KONUSU RUMLARIN HAZIMSIZLIĞI"

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in KKTC'de bir otelin açılışına katılarak vereceği konseri iptal etmesi olayının tamamıyla Rum tarafının hazımsızlığı olduğunu söyledi.

HOLLANDA FİNAL MAÇINI KAYBETTİ; ÜLKE YASTA

İspanya ile Hollanda arasında oynanan Dünya Kupası final maçını meydanlarda kurulan dev ekranlarda izleyen binlerce Hollandalı taraftar, İspanya'nın maçı uzatmalarda 1-0 kazanmasıyla büyük çok yaşadı. Amsterdam Müze Meydanı'ndaki dev ekranlardan maçı izleyen binlerce Hollandalı taraftarlar yenilgiyle adeta yasa boğuldu. Meydandaki İspanyol kafelerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Öte yandan Hollanda Milli Takımı'nın önümüzdeki günlerde Hollanda Kraliçesi Beatrix'e bir moral ziyaretinde bulunacağı belirtildi.

(İHA

Milletvekili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
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Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
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Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı
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Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
19:45
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
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