10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

Ribery ve Benzema'nın ardından Real Madrid'li Luka Modric de Erzurumspor'u tebrik etti
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı

KKTC İLE 'BARIŞ SUYU ANLAŞMASI' İMZALANDI

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında "Barış Suyu Projesi" anlaşması imzalandı. İmza törenine KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek katıldı.

YANGI ÇIKTI, 70 AVUKAT BİNADA MAHSUR KALDI

Kahramanmaraş Ticaret Borsası'nda yangın çıktı.

Elektrik hatlarının kontak yapması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Dumanların biranda tüm binayı sarması üzerine ikinci katta çalışan borsa personeli tahliye edildi. Bu sırada binanın dördüncü katında istişare toplantısı yapan 70 avukat ise Meclis salonunda mahsur kaldı.

Avukatların yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Olayda neyse ki can kaybı yaşanmadı.

30. ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "30. Uluslararası Halk Dansları Festivali" Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriler ile başladı. Festivale Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Polonya, Moldova, Ukrayna, Sırbistan, Rusya, Kuzey Osetya ve KKTC'den gelen halk dansları toplulukları katıldı.

(İHA)

Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:27 Kaynak: İHA

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