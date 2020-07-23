10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN: MESLEKİ EĞİTİM YETERSİZ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da okul açılışı yaptı. Erdoğan, mesleki eğitimin yetersizliğine dikkat çekti.

CHP LİDERİ İŞÇİLERLE BİRLİKTE YEMEK YEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Kılıçdaroğlu mitingden sonra bir kayısı bahçesine giderek işçilerle birlikte yemek yedi.

KÜRŞAD TÜZMEN SİNOP'TA DALIŞ YAPTI

AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, profesyonel bir dalış ekibiyle birlikte Sinop açıklarında tarihi bir batığa dalış yaptı. Tüzmen, eski çağlara ait 4 lahit ile iki büyük Osmanlı topuna rastladıklarını söyledi.

GELİBOLU'DA SARDALYA FESTİVALİ COŞKUSU

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen 17. Uluslararası Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali büyük ilgi gördü. Festivalde vatandaşlara dev mangallarda pişirilen 2 ton sardalya balığı dağıtıldı.

(İHA)