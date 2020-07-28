10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

'BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜREMEZLER'

AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Terör örgütü onca yaptığı terör eylemine rağmen insanımızı birbirine düşürmeyi başaramadığını belirtti.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. RECEP AKDAĞ KILIÇDAROĞLU'NU SUÇLADI

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Deniz Baykal'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisinin başına geçen Kılıçdaroğlu'nun çamur siyaseti yaptığını belirtti.

SAĞANAK SONRASI YOLLAR ÇAMURLA KAPLANDI

Sağanak ağış Avrupa yakasında özellikle Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda etkili oldu. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolapdere'de ise yağışın ardından yollar çamurla kaplandı.

(İHA)