10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"CHP'Lİ BELEDİYE İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

İzmir Kemalpaşa Arıtma Tesisi ve Çeşme Marina'nın açılışına katılmak üzere İzmir'e giden Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım CHP'li İzmir Belediyesi ile ortak çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

İSVİÇRE MİLLİ GÜNÜ RESEPSİYONU

İsviçre milli günü dolayısıyla Büyükelçi Raimund Kunz, Ankara'da bir resepsiyon verdi.

İsviçre Rezidansında gerçekleştirilen resepsiyonda İsviçre Büyükelçisi Raimund Kunz, konuklarını eşi Chantal Kunz ile birlikte karşıladı. Resepsiyona Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz İsrail Ankara Büyükelçisi Gabyley yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

ROBOT ÇOCUK ICUB TÜRKİYE'DE

3.5 yaşındaki bir çocuğun hareket özelliklerine sahip olan ve Almanya Başbakan Angela Merkel'le çektirdiği fotoğraflarla gündeme gelen robot çocuk Icub Türkiye'ye getirildi. Dünyada sadece 9 ülkedeki 20 laboratuarda bulunan robot çocuk 250 bin Euro değerinde. Robot çocuğun yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerdeki laboratuarlarda, araştırmacılar tarafından eşgüdümlü olarak geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Türkiye'de ise bu görevi ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü araştırmacıları üstleniyor.

(İHA)