10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"YARGI BİRİLERİNİN ARKA BAHÇESİ OLMAYACAK"

Başbakan Recep Tayip Erdoğan, 12 Eylül'de oylanacak olan anayasa değişikliği paketi ile yargının artık birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkarak millete geçmesinden korkanların bulunduğunu söyledi.

HEPAR'DAN TARAF GAZETESİ PROTESTOSU

Hak ve Eşitlik Partisi Gençlik Kolları bir basın açıklaması ile "4 polis öldü" diye manşet atan Taraf Gazetesi'ni protesto ettikten sonra getirdikleri gazeteleri ateşe verdi.

KUŞADASI 2. GENÇ MİKROFON ŞARKI YARIŞMASI

Kuşadası 105 FM'in Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği " 2. Genç Mikrofon Şarkı Yarışması " büyük ilgi gördü. El heykeli meydanında gerçekleştirilen şenlik kapsamında gençler yeteneklerini sergileme imkanı buldu.

Yarışmayı Seyir isimli grup birinci olarak tamamladı.

(İHA)