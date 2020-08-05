10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

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BAŞBAKAN ERDOĞAN DENİZLİ'DE

YAŞLILAR VE KİMSESİZ ÇOCUKLARLA BULUŞTU

12 Eylül'de yapılacak referandum öncesi mitinglerini sürdüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Denizli'ye gitti. 29 Ekim Özay Gönlüm Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Erdoğan daha sonra Sait Küçüker Erkek Yetiştirme Yurdu ile restorasyonu yapılan Denizli Huzurevi ve Yaşlı Bakım-Rehabilitasyon Merkezi'nin ortak açılış törenine katıldı. Başbakan Erdoğan açılışın ardından çocuklar ve yaşlıları ziyaret edip fotoğraf çektirdi.

BDP OTOBÜSÜ, YAKITI BİTİNCE YOLDA KALDI!

DTP eski Genel Başkanı yasaklı milletvekili Ahmet Türk ile BDP milletvekilleri Sırrı Sakık ve Aysel Tuğluk BDP İzmir İl teşkilatını ziyaret ve referandumu boykot için İzmir'e geldi. Yaklaşık bin 500 araçlık bir konvoyla İzmir'e giren BDP'li milletvekillerini ve Ahmet Türk'ü taşıyan otobüsün yakıtı bittiği için Bornova girişinde yolda kaldı. Çevredeki partililerin yardımlarıyla yakıtı biten otobüse su damacanaları ve bidonlarla mazot taşındı. Mazotu biten araçtan inen Ahmet Türk vatandaşlarla selamlaştı.

VALİ KARALOĞLU'NDAN MÜTEAHHİDE FIRÇA!

Hafta sonu bazı gezi ve incelemeler yapmak üzere Özalp ilçesine giden Van Valisi Münir Karaloğlu, köyleri ziyaret etti. Vali Karaloğlu, köyde yapımı tamamlanan 10 derslik ilköğretim okulunda incelemede bulundu. Okulun eksik yapılan işlerini gören Vali Karaloğlu, müteahhite fırça attı.

(İHA)