10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN ESKİŞEHİR'DE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül'de gerçekleştirilecek Anayasa değişikliği referandumu öncesi Mitinglerine devam ediyor.

Eskişehir mitinginde halka hitap eden Erdoğan "27 Mayıs darbesinde başbakanı darağacına götüren zihniyet ile bugün AK Parti'yi yüce divanla tehdit eden aynı zihniyettir.

TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK ALMANYA

Almanya'daki gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyünde, trafik işaretleri ve yön levhaları bile Almanca yazıyor.

Yaz aylarında gurbetçilerin dönmesi ile 2 nüfusu 2 bin kişiyi aştığı belirtilen köydeki Almanca tabelaları önünde hızlandırılmış, Almanca dersi de veriliyor.

RAMAZAN DAVULCULARINA RİTİM EĞİTİMİ

İstanbul'da, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde davulcularına ritim konusunda eğitim semineri düzenledi.

Sefaköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyeleri Süleyman Şenel ve Ali İhsan Yılmaz katıldı. Davulcular, rahatsız olduklarını belirten vatandaşlar için teknikler geliştirdiklerini belirtti.

(İHA)