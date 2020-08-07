10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"EVET DİYECEKLERİ SUSTURMANIN DERDİNDELER"

Antalya mitinginde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Anayasa referandumuna Evet diyecekleri nasıl susturacaklarının derdine düştüler" dedi.

IRAK'TA BOMBALI SALDIRILAR: 10 ÖLÜ, 35 YARALI

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda en az 10 sivil hayatını kaybederken, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polis kaynakları bubi tuzağı döşenmiş araçta meydana gelen patlamanın ardından, 2 ayrı patlamanın daha meydana geldiğini açıkladı.

SICAKTAN BUNALAN ESNAF BUZDOLABINA GİRDİ

Hava sıcaklıklarının aşırı nemle birlikte 45 derece olarak hissedildiği Çanakkale'de, vatandaşlar serinlemek için buzdolaplarının içine girmeye başladı.

Bayramiç ilçesinde Atatürk Caddesi'nde kahvehane işleten Murat Balkan ve bakkal dükkanında çalışan İsmail Aslan, sıcak hava sebebiyle çalışamaz hale gelince meşrubat dolabına girerek biraz da olsa serinlemenin rahatlığının yaşadı.

(İHA)