10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN: TERÖRİSTLE PAZARLIK YAPMAYIZ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen demokrasi mitinginde halka seslendi. Erdoğan, terör örgütünün kimlerle işbirliği yaptığına dikkat çekti.

ŞENLİKOĞLU: TESETTÜR RUHUNDAN UZAKLAŞILDI Yazar Emine Şenlikoğlu, Karaman'da katıldığı konferans sonrası soruları cevapladı. Şenlikoğlu, tesettürün önemine dikkat çekti.

KIRIKKALE'DE UCUZ MOBİLYA İZDİHAMI

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kapatıyoruz sloganıyla ürünleri üçte bir fiyatına satışa sunan mağazada izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, satışa çıkarılan ürünlerden alabilmek için birbiriyle yarıştı.

AĞRI'DA SİRK GÖSTERİSİNE YOĞUN İLGİ

Ağrı Belediyesi tarafından ilk defa organize edilen 'Safari Sirki' vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Saatler öncesinden sirki görebilmek için sıra oluşturan Ağrılılar, birbirinden güzel gösterilerle unutulmaz bir gece yaşadılar.

(İHA)