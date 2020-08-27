10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

YATAĞAN ÇÖPLÜĞÜNDE YANGIN

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki şehir çöplüğünde yangın çıktı. Gaz sıkışması sonucu çıktığı tahmin edilen çöplük yangını için çevre ilçelerden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede yer yer yaşanan patlamalar alevlere müdahaleyi güçleştirdi.

Gökyüzüne siyah duman tabakasının kaplarken, Muğla- Aydın karayolunda da yine duman kaynaklı görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

'DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ADAMI' İSTANBUL'DA Dünyanın en güçlü adamı olarak bilinen Ukraynalı Dmitry Halaci, İstanbul'da yaptığı rekor denemeleriyle hayrete düşürdü. Serçe parmağı ile 90 kiloluk bir insanı havaya kaldıran ve tramvay raylarını bir hamlede büken Halaci, eline aldığı çivileri bir ip gibi birbirine bağlayarak unvanının hakkını verdi.

Halaci, yaptığı güç denemeleriyle yeni dünya rekorunu kırmayı başardı. Halaci'nin Guinness Rekorlar Kitabı'nda 3, Rusya Federasyonu Rekor Kitabı'nda 3 ve Ukrayna Rekor Kitabı'nda 20 rekoru bulunuyor.

ÜNLÜ MODEL ALESSANDRA AMBROSIO TÜRKİYE'DE

İstanbul Moda Haftası etkinliklerine yıldız yağmuru devam ediyor. Alessandra Ambrosio, İstanbul Moda Haftası 2010'da podyuma çıkmak üzere bugün Türkiye'ye geldi.

Dünyanın birçok ünlü markasının modelliğini yapan ünlü manken akşam saatlerinde Frankfurt'tan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde güzelliği ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Ambrosio, İstanbul'da podyuma çıkacak, ardından da Fashion Week'in kapanış partisine katılacak.

(İHA)