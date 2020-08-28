10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

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MİMAR SİNAN'IN ESERLERİ AVM'DE SERGİLENİYOR

Mimarlığını üstlendiği yapıtlarıyla tüm dünyada adından sözettiren Mimar Sinan'ın eserleri, İstanbul'da bir Alışveriş Merkezi'nde sergileniyor.

Osmanlı Padiaşhları 1. Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde baş mimarlık yapan Mimar Sinan'ın eserlerinden oluşan ve Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'un tanıtımına da katkı yapan sergi, Ramazan Ayı nedeniyle büyük ilgi görüyor. Cami, medrese, köprü kubbe gibi mimari eselerin yer aldığı sergi, 5 Eylül'e kadar gezilebilecek.

BAĞLAMA, JAPON İLE AMERİKALIYI BULUŞTURDU

Bağlama aşkı, biri Japon diğeri Amerikalı iki kıta insanını bir araya getirdi. İnternette duyduğu bağlama sesine aşık olan Japonyalı Asako Harada, bağlamayı iyice öğrenebilmek için soluğu Türkiye'de aldı. Japon saz aşığını kader, Bursa'da kendisi gibi bağlama sesi için Amerika'yı terk eden ve Geoff Carvey olan adını Cem Kervan olarak değiştiren bağlama aşığıyla buluşturdu. İkilinin buluşması duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Aşıklar gibi atışan iki saz aşığının kısa süren korosu, herkesi büyüledi.

TAMER KARADAĞLI MOTOSİKLETİYLE TEKİRDAĞ'DA Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tamer Karadağlı Motosiklet grubuyla Tekirdağ' a çıkarma yaptı.

Günlük yaşantısında özellikle motor kullanmayı tercih ettiğini belirten Karadağlı Tekirdağ' a köfte yemeğe geldiğini belirterek arkadaşlarla gece sürüşü yapalım dedik ve sürpriz bir çıkarma yaptık" diye konuştu.

(İHA)