10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik. ERDOĞAN: FRANSA İNSANLIĞA FRANSIZ Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Yemekte konuşan Erdoğan, Fransa'dan kovulan Romanlara sahip çıktı. GÜZEL: HER DARBENİN ARKASINDA CHP VAR Eski Devlet Bakanı Hasan Celal Güzel Samsun'da yapılan etkinlikte darbeleri eleştirdi. Güzel, darbelerin arkasında her zaman CHP'nin olduğunu kaydetti. ÇORUM'DA 3 İŞYERİ, DEPO VE KÖMÜRLÜK YANDI Çorum'da çıkan yangında 3 iş yeri, 1 depo ve kömürlük yandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Oğlunun işyerinin yandığını duyan yaşlı bir kadın sinir krizleri geçirdi. (İHA)

Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:23 - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

Son Dakika

Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi

Sürdürülebilir balıkçılık için av yasaklarına uyulması gerekiyor

Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu

Eylülde ekonomi gündemi yoğun geçecek

Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap

Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti

Lewandowski, Ballon d'Or'un bu sezon kendisine verilmesi gerektiğini söyledi

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var

ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor

Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı

Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım

Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor

Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım