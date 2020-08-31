10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, MURATLI'YA KENDİ KULLANDIĞI TRENLE GİTTİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Muratlı Tekirdağ Demiryolu hattının açılış törenine katıldı. Erdoğan, açılışın ardından kendi kullandığı trenle Muratlı'ya gitti.

NOWİTZKİ, İSTANBUL'DA HAYRANLARIYLA BULUŞTU

NBA takımlarından Dallas Mavericks'te forma giyen ünlü Alman basketbolcu Dirk Nowitzki, İstanbul'da basketbolseverlere imza dağıttı.

İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazada düzenlenen organizasyona katılan Nowitzki, burada hayranlarıyla bir araya geldi. Mağazadaki potada minik basketbolcularla gösteri maçı yapan ünlü basketbolcu sempatik hareketleriyle ilgi odağı oldu.

JOHSON VE BROOK BİSİKLET SÜRDÜ

5 Eylül Pazar günü Londra'da düzenlenecek bisiklet turunun tanıtımı için Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, aktris ve model Kelly Brook ile birlikte kameraların karşısına geçti. İkili Londra Bisiklet Turu'nu teşvik etmek için birlikte bisiklet sürdü. Bu yıl ilk defa bisiklet turunun güzergahında Parlamento Meydanı'ndan geçilip Big Ben Saat Kulesi ile Parlamento Binası'nın yanında bisiklet sürülecek.

(İHA)