10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

EMİNE ERDOĞAN PAKİSTAN'A GİTTİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ve beraberindeki heyetle birlikte sel felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan Pakistan'a gitti.

Erdoğan'a bakanların yanı sıra kızı Sümeyye Erdoğan, sanatçı Muazzez Ersoy, işadamları ve gazetecilerden oluşan heyet de eşlik etti.

YENİLENEN TREN SETLERİ HİZMETE ALINDI

Haydarpaşa- Gebze banliyö hattının yenilenen tren setlerinin hizmete alınması törenine katılan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "2013'te Marmaray'ı n hizmete gireceğini belirtti.

BAŞKENT'TE FIRTINA: 2 YARALI

Ankara Kızılay meydanında kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle reklam tabelaları ve cam korkuluklar savruldu.

Savrulan tabela ve cam korkuluk nedeniyle iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ise olayın şoku içinde tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ, FATİH TEKKE İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Beşiktaş, Rusya'nın Rubin Kazan takımında forma giyen milli futbolcu Fatih Tekke'yi kadrosuna kattı.

Milli Futbolcu, Akaretler'deki kulüp binasında gerçekleştirilen törende, kendisini 2 yıllığına Siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

(İHA)