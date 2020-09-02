10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN: SEÇİM RÜŞVETİ DAĞITMIYORUZ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 70 bin kişinin davetli olduğu iftara katıldı. Orucunu açtıktan sonra konuşan Erdoğan muhalefeti suçladı.

KILIÇDAROĞLU KİRVELİK YAPTI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da toplu sünnet şölenine katıldı.

CHP lideri kirvesi olduğu çocuklara çeyrek altın ve kol saati hediye etti.

ERTUĞRUL FACİASININ 120. YILDÖNÜMÜ

İkinci Abdülhamid Han tarafından 1889 yılında 'iyi niyet elçisi' olarak 630 denizciyle birlikte Japonya'ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni'nin dönüş yolunda yakalandığı fırtınada parçalanması ve 550 gemicinin şehit düşmesinin 120. yıldönümünde Mersin'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yürüyüş esnasında konfetiler atılıp, balonlar gökyüzüne bırakıldı. Etkinliğin sonundaysa Vali Hasan Güzeloğlu beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(İHA)