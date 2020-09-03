10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
ERDOĞAN'DAN CHP'YE BAŞÖRTÜSÜ TEPKİSİ
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan CHP'nin başörtüsü özgürlüğünü rahibe kıyafetine benzetmesine sert tepki gösterdi.
Y. ZELANDA'DA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Yeni Zelanda'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bölgede geniş çapta hasar meydana gelirken bazı binalar çöktü ve elektrik kesintisi yaşandı.
MOSKOVA'DA İSRAİL ZULMÜ LANETLENDİ
Rusya'nın başşehri Mosva'da dünya Kudüs günü sebebiyle gösteri düzenlendi. Mitingde İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulüm lanetlendi.
OTOMOBİL KALDIRIMDAKİ AĞACA ÇIKTI
Hatay'ın İskenderun ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıktı. Kadın sürücünün kullandığı otomobil palmiye ağacına çıkarak durabildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 09:27 - Kaynak: İHA
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