10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

Bölgede geniş çapta hasar meydana gelirken bazı binalar çöktü ve elektrik kesintisi yaşandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır 'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan CHP'nin başörtüsü özgürlüğünü rahibe kıyafetine benzetmesine sert tepki gösterdi.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye 'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu