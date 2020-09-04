10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

1400. YILINDA KUR'AN-I KERİM SERGİSİ

1400. Yılında Kur'an-ı Kerim' isimli sergi, Türk İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı. Büyük bölümü ilk defa sergilenen el yazması Kur'an-ı Kerim ve cüzler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi topladı.

ÇİÇEK: HAKİMİYET MİLLETİN DEĞİL

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Kırşehir'de düzenlenen Demokrasi için Evet Platformfu etkinliğinde konuştu.

Çiçek, anayasanın milletin söz söyleme egemenliğini engellediğini söyledi.

CHP'Lİ AVCILAR BELEDİYESİNE TEPKİ- İstanbul'da CHP'li Avcılar Belediyesi, başörtülüleri rahibeye benzeten afişler astı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bu duruma sert tepki gösterdi.

(İHA)