10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

KADİR GECESİNDE CAMİLER DOLDU

Kadir Gecesi'nde camiler doldu. Akşam namazı sonrası camilere akın akın gelen vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlidi Şerif ve ilahileri huşu içinde dinledi.

KUR'AN-I KERİM DAĞITIMINDA İZDİHAM

Kütahya Din Görevlileri Derneği'nin ücretsiz Kur'an-ı Kerim dağıtımı, izdihama neden oldu.

Kadir Gecesi sebebiyle Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu üzerinde 2 bin adet Kur'an-ı Kerim Dağıtımı yapmak isteyen dernek yetkileri, halkın yoğun ilgisi sebebiyle zor anlar yaşadı.

BAYBURT HAYVAN PAZARINI ŞAP KAPATTI

Bayburt Hayvan Pazarı, şap salgını nedeni ile 1 ay süreyle kapatıldı. Bayburt'ta ortaya çıkan şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Bayburt hayvan pazarı için kapatılma kararı alındı.

U2 BOĞAZ KÖPRÜSÜNDEN YAYA GEÇTİ

Konser için İstanbul'a gelen İrlandalı rock grubu U2, Boğaziçi Köprüsü'nden yaya olarak geçti. Gruba Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da eşlik etti.

(İHA)