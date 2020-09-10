10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

'KATILIMCI BİR ANAYASAYI GETİRECEĞİZ'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te düzenlediği mini mitingde halka hitap etti. Erdoğan, 2011 seçimlerinden sonra yeni, katılımcı bir anayasa getireceklerini söyledi.

AK PARTİ'NİN SEÇİM ARACINA SALDIRDILAR

Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu önünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekleyen partililer, o sırada yoldan geçmekte olan AK Parti'ye ait seçim aracını yuhaladı. Aracın içinde karşılık gelmesi üzerine ise bazı partililer araca tekme ve yumruklarla saldırıda bulundu.

Yaşana gerginlik, CHP'li görevlilerinin araya girmesi ve AK Parti'ye ait seçim aracının hızla uzaklaşmasıyla son buldu.

SINIRDA BAYRAMLAŞMA HEYECANI

Hatay'ın Cilvegözü ve Yayladağı Sınır Kapısından, Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkiye'deki akrabalarını ziyaret etmek üzere 50 bin civarında Suriyeli geçiş yaptı.

Geçen yıllara oranla koordineli olarak gerçekleştirilen girişlerde sorun yaşanmazken, kapıdaki bekleme süresi kimi zaman şüpheli görülen araçlarda gerçekleştirilen arama nedeniyle uzayabildi.

POLİSTEN SÜRÜCÜLERE ŞEKER İKRAMI

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zübeyde Hanım Bulvarı ile Atatürk ve Doğubayazıt caddelerinde uygulama yapıldı. Durdurulan sürücülere uyarılar yapılarak, Ramazan Bayramı nedeniyle kolonya ve şeker ikram edildi.

Sürücülere kazalar konusunda uyarılarda bulunduklarını belirten Iğdır Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hayati Özdemir, bayram süresince uygulamalarını sürdüreceklerini ve vatandaşlara ceza yerine şeker ikram ederek gönüllerini almaya çalışacaklarını ifade etti.

(İHA)