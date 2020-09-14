10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

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DENİZ OTOBÜSÜ İSKELEYE ÇARPTI: 18 YARALI

İstanbul Kartal'dan saat 18.30'de hareket eden deniz otobüsü, Yalova'da İDO iskelesine yanaştığı esnada duramadı. İskeleye ön taraftan çarpan feribotun burun kısmında büyük hasar meydana geldi. İnmek için ayakta bekleyen yolcular çarpmanın etkisiyle bir birinin üzerine yığıldı. Kazada 18 kişi yaralandı.

Can pazarı yaşanan kazanın hemen ardından iskelede bulunan İDO personeli ile çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaralılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞAŞKIN KOMŞU HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA SIKIŞTI

Evlerinden komşuya akan suyu tamir etmek için havalandırma boşluğuna iple inmeye kalkışan şaşkın komşu, sıkışınca orta kattaki gurbetçi evinin tuvalet penceresinden çıktı. Evde kimsenin olmayışıyla tekrar mahsur kalan şaşkın komşu, itfaiyenin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

BU SUYA ESMER GİREN SARIŞIN ÇIKIYOR

Van Gölü sahilinde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesinde, hava sıcaklıkları devam ederken, Van Gölü sahilleri ise yine çocukların akınına uğruyor.

Çocuklar için Van Gölü'nü farklı yapan en önemli özelliği ise sodalı suyu sayesinde esmer tenlerinin güneşle birlikte sararması oluyor. Çocuklar gölden çıktıktan sonra saçlarını tatlı suyla durulamayınca güneş ışınlarının sodayı yakmasıyla birlikte simsiyah saçları sapsarı oluyor.

(İHA)