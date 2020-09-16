10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

SAYISAL TAKOGRAF SİSTEMİ DEVREDE

Kamyon, otobüs, TIR gibi ağır ticari araçları kullanan sürücülerin hızlarını ve aynı zamanda araç kullanma ve dinlenme sürelerini ölçen yeni nesil 'Sayısal Takograf Sistemi' kartlarından ilki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a teslim edildi.

RAHŞAN ECEVİT, BİRGÜN'DEN TAPUYU GERİ İSTEDİ

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, daha önce oturdukları Oran Sitesi'ndeki evi kiraya vermeye hazırlanan İzmir Bağımsız Milletvekili Recai Birgün'den, evin tapusunu iade etmesini istedi.

TARIMSAL İLAÇLAMADA DIŞA BAĞIMLILIĞA SON

Milyonlarca euro verilerek yurt dışından temin edilen tarımsal ilaçların hammaddesi artık Türkiye'de de üretilecek. Türk kaşif Faruk Durukan'ın Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) ile ortaklaşa yürüttüğü 'kaolin' maddesi üzerindeki bilimsel çalışması sonuç verdi ve bilimsel makale olarak da yayınlandı.

(İHA)