10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BBP ÜYELERİ AYASOFYA ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Ayin yapılacağı haberleriyle dikkatlerin üzerine çevrildiği Ayasofya Müzesi önünde BBP üyelerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik grup, eylem yaptı.

NURCAN TAYLAN DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Antalya'da düzenlenen Büyükler 2010 Dünya Halter Şampiyonası'nda 48 kilo bayanlarda Nurcan Taylan, koparmada 93, silkmede 121 kilo kaldırarak Dünya şampiyonu oldu. Aynı zamanda silkmede kaldırdığı Taylan, 121 kilo ile dünya rekoru da kırarken Sibel Özkan ise koparma ve toplamda ikinci, silkmede ise üçüncü oldu. Şampiyon haltercilere altın madalyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin tarafından verildi.

AZERBAYCAN'DA LPG İSTASYONU'NDA PATLAMA

Azerbaycan'ın Lenkeran şehrine bağlı Digah köyünde bulunan "Digah" LPG ve benzin İstasyonu'nda patlama meydana geldi.

İstasyona yakıt getiren kamyonetin patlaması sonucu gerçekleşen olayda ile bölgeye yakın evlerin de çatısı yıkıldı. Patlamada 3 istasyon görevlisi ağır yaralandı.

MEDVEDEV VE YANUKOVİÇ RALLİ YAPTI

Rusya İmparatorluğu'nun ilk araba yarışı uluslararası rallinin yüzüncü yıldönümü nedeniyle bir araya gelen Rusya devlet Başkanı Medvedev ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Yanukoviç klasik arabalara binerek ralli yaptı.

Ukrayna sınırında buluna Bryansk kentinde başlayan liderlerin rallisi 60 kilometre sonra Ukrayna'nın Glukhov kentinde sona erdi.

(İHA)