10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

SAADET PARTİSİ YÖNETİMİ KAYYUMA DEVREDİLDİ

Saadet Partisi (SP) yönetimi kayyuma devredildi. Mahkeme kongrede usülsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Saadet Partisi'nin mevcut yönetiminin hukuken geçerli olmadığı iddia edilerek partinin davalar sonuçlanana kadar kayyuma devredilmesine karar verdi.

Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi, SP'de Olağanüstü Kongre çağrısı yapmak üzere, Mustafa Kamalak, Hasan Bitmez ve Şerafettin Kılıç'ın görevlendirilmesine hükmetti.

DİKKAT! TRAFİKTE 'AJAN' VAR

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde kentte ilginç bir uygulamayı hayata geçirdi. Şubede görevli polisler, 'sivil' olarak bindikleri toplu taşıma araçlarında şoförleri adeta göz hapsinde tutup, yolculukları boyunca yapılan hata ya da kural ihlallerini not edip, bunları rapor halinde ilgili birime sunuyor. Söz konusu birim de şoförler hakkında cezai işlem uyguluyor.

MISIR'DA GELENEKSEL TÜRK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Mısır'ın başkenti Kahire'de "Türk Haftası"nın başlaması dolayısıyla Türk gecesi düzenlendi. Türk yemeklerinin ve Türk folklorunun tanıtıldığı geceye Türkiye'nin Mısır büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, Mısırlı ve yabancı diplomatlar ve diğer davetliler katıldı. Etkinlik 25 yıldan bu yana gerçekleştiriliyor.

(İHA)