10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

HANEFİ AVCI PAŞAKAPISI CEZAEVİ'NE KONULDU

Devrimci Karargah Terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan Eskişehir eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Paşakapısı Cezaevine konuldu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan Avcı, yoğun güvenlik önlemleri arasında cezavine getirildi.

NEFES KESEN AT KURTARMA OPERASYONU

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Biller Deresi'ne düşerek çamura saplanan atı itfaiye ekibi kepçe ile kurtardı. Saatlerce çamurda debelenen atın bitkin düşerek ayakta duramadığı görüldü. Otlaması için dere kenarına bırakıldığı sanılan atın sahibi ise, kurtarma çalışmaları sırasında korkarak atının yanına gelmedi.

VAN GOGH TABLOSU DAVASI KAHİRE'DE BAŞLADI

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mahmud Halil Müzesi'nden 21 Ağustos'ta çalınan Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'a ait 'Gelincikler' isimli tablonun davasına başlandı. Mısır Kültür Bakan Yardımcısı Muhsin Şağlan ve güvenlik görevlilerinin yargıç karşısına çıkarıldığı davaya, Mısır medyası ve kamuoyu büyük ilgi gösterdi. Parmaklıklar ardından açıklamalarda bulunan Kültür Bakanı Yardımcısı Ressam Muhsin Şağlan, müze kameralarının 1995'ten bu yana çalışmadığını. Yaptıkları başvuruların ise dikkate alınmadığını belirterek suçsuz olduğunu ifade etti. Davaya bakan Dokki Mahkemesi yargıcı duruşmayı şahitlerin dinlenmesi için 5 Ekim tarihine erteledi.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün neler oldu ?

Paşakapısı Cezaevi, Hanefi Avcı, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 17:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar Yataktan düşen 2 yaşındaki Talha, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık Aybirdi, kapısına dayanan komşusundan şikayetçi oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim
Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz         
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere ders gibi sözler: Yeter ki hayal edin, çok çalışın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere ders gibi sözler: Yeter ki hayal edin, çok çalışın         
16:02
"Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı         
15:13
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı         
13:25
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor         
10:56
Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı         
10:52
21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı 21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı         
09:47
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 17:18:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei