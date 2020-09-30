10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BANKALARA STRES TESTİ DÜZENLİ OLACAK

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları ilk defa Temmuz ayında bankalara uygulanan stres testinin artık düzenli olarak uygulanması kararına vardı.

Gayrı resmi toplantıda Brüksel'de bir araya gelen AB'nin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve maliye bakanları ilk defa Temmuz ayında Avrupa'daki bankaların ekonomik şoklara dayanıklılığını ölçme amacıyla yapılan stres testlerinin artık düzenli olarak yapılması kararını aldı. Temmuz ayında AB ülkelerindeki 91 bankaya uygulanan stres testi sonucunda 5 İspanyol, 1 Alman ve 1 Yunan bankası testleri geçememişti.

TARİHİ ÇINAR RÜZGARA DAYANAMADI

Karaman'da üç asırlık çınarın büyük bir bölümü rüzgara dayanamayarak yıkıldı. Ketenhane Camii bahçesinde bulunan tarihi üç asırlık çınar ağacının büyük bir kısmı rüzgar nedeniyle kırılarak yıkıldı. Çınar ağacının yıkılışı sırasında ikindi namazını kıldırmak üzere camiye gelen Ketenhane cami imamı Osman Uğur, kaçarak ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

HAKKARİ'DE BAL TESİSİ AÇILDI

Hakkari'de yeni kurulan bal dolum ve paketleme tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tesis sayesinde Hakkari balı katkısız ve ilaçsız olarak paketlenecek. Tesiste üretilen bal, kent merkezindeki satış noktalarında da satışa sunulacak.

(İHA)