10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

MECLİS'TE YENİ YASAMA YILI AÇILIŞ RESEPSİYONU

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, TBMM'nin 23. dönem 5. yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis'te bir resepsiyon verdi. Resepsiyona Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, yüksek yargı organlarının temsilcileri ve kabine üyeleri de katıldı.

AK PARTİ'DE DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Nükhet Hotar, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevlerinde kalan, gündüz bakımevlerinden yararlanan ve evlerinde yalnız yaşayan yaşlılardan 80 kişilik bir grubu kabul etti.

KATİL AYIYA VERİLEN "İNFAZ" KARARINA TEPKİ

Erzurum'da, köy imamını parçalayarak öldüren ayı için 'infaz' kararı çıkmasına, Türkiye Hayvanları Koruma Derneği'nden tepki geldi. Dernek Başkanı Birgül Rona, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın aldığı kararı hatalı ve yanlış bulduklarını belirtti.

SCORPIONS VEDA KONSERİ İÇİN İSTANBUL'DA

Bir süre önce müziği bırakma kararı alan ve tüm dünyada veda konserleri düzenleyen Rock müziğin efsane gurubu Scorpions Türkiye'ye geldi.

Küçükçiftlik Parkı'nda veda konseri verecek olan grup, Atatürk Havalimanı'nda sergiledikleri sempatik hareketleriyle hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Rock grubu burada karşılaştıkları hayranları ile tek tek hatıra fotoğraf çektirdi. Ünlü grup 2 Ekim'de Küçükçiftlik Parkı'nda veda konseri verecek ve ertesi gün Türkiye'den ayrılacak.

(İHA)