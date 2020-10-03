10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

MARMARA'DA 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedilirken, vatandaşlar panikle sokağa döküldü.

BİTLİS'TE DOLU YAĞIŞI VE KARTOPU KEYFİ

Bitlis'in Ahlat ilçe merkezinde kısa süreli etkili olan dolu, etrafı beyaza bürüdü. Eldivenlerini giyen çocuklar kartopu oynamanın keyfini yaşadı. İstanbul Beyoğlu'nda down sendromlu çocuklar ve aileleri yürüyüş yaptı.

Vatandaşların da ilgi gösterip, destek verdiği yürüyüş Tünel Meydanı'nda son buldu.

ENERJİ İÇECEĞİ İÇEN ÜNİVERSİTELİ ÖLDÜ

Trabzon'da bir üniversite öğrencisi, iki kutu enerji içeceği içtikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Avni Fidan kurtarılamadı.

(İHA)