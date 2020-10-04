10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

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İSVEÇ'TE IRKÇI PARTİ PROTESTOSU

İsveç'te 19 Ekim'de yapılan seçimlerde yüzde 5,7 oy alarak meclise giren Irkçı parti İsveç Demokratları düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

İsveç Parlamentosuna 20 milletvekili sokan parti, parlamentonun açılışı nedeniyle başkent Stockholm'deki Sergel meydanında yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla protesto edildi.

YOL ÇÖKTÜ, KAMYONET ÇUKURA DÜŞTÜ Erzurum'un Oltu İlçesinde seyir halindeki kamyonet yolun çökmesi sonucu 1.5 metrelik çukura düştü.

Sürücünün park etmek için ağır şekilde seyrediyor olması olası bir faciayı önledi.

Ön kısmı tamamen toprağa gömülen kamyonet Belediyeye ait iş makinasıyla düştüğü çukurdan çıkarıldı. Kamyonet çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan 3 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukur vatandaşları şok etti.

MACAR KRALI İMRE, MEZARI BAŞINDA ANILDI

Kartepe ilçesine bağlı Karatepe köyünde karısı ile birlikte ömrünün son 6 yılını geçiren ve adına bir anıt yaptırılan Macar Kralı Thököly İmre, ölümünün 305. yıldönümünde mezarı başında anlıdı. Anma törenine kent protokolü, Macaristan İstanbul Başkonsolosu Andras Gyenge, Türk -Macar Thököly İmre Dostluk Derneği Başkanı Ertunç Baykal ve öğrenciler katıldı.

(İHA)