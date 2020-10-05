10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ON YIL ÖNCE BUGÜN

ÖĞRENCİLER DERSLERE BAŞÖRTÜSÜ İLE GİREBİLDİ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencisi Zeynep Nur İncekara'nın açtığı davayı kazanması sonucu YÖK tarafından öğrencilerin kılık kıyafetleri ile ilgili yeni bir bildiri yayımlandı.

Bildirinin ardından Dicle Üniversitesinde de kafalar karıştı. Dicle Üniversitesinde okuyan bazı öğrenciler türbanları ile rahatlıkla derse girerken bazı öğrenciler ise girdikleri dersin hocaları tarafından dersten çıkartıldı.

DEPREM DEDE MİNİKLER İLE BULUŞTU

Türk Kızılayı İzmir Şubesi tarafından bir İlköğretim Okulu'nda 'Deprem ve Depremden Korunma Yöntemleri' konulu seminer düzenlendi. Minikler ile bir araya gelen Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, deprem sırasında yapılması gereken doğru hareketleri öğrencilere anlattı ve uygulattı.

Seminer renkli görüntülere sahne oldu.

"ANGUS"LAR TRABZON LİMANI'NDA

Uruguay'dan gemiyle Trabzon Limanı'na getirilen 6 bin 500 adet büyükbaş hayvanın tahliyesine başlandı.

Et ve Balık Kurumu'nun, et fiyatlarının artışını engellemek amacıyla Arjantin ve Uruguay'dan ithal ettiği kasaplık büyükbaş hayvanların kamyonlara yüklenmesine başlanırken, hayvanların Erzurum, Bingöl ve Ağrı'daki entengre et tesislerine gönderildiği belirtildi.

(İHA)

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün neler oldu ?

Başörtüsü, Türkiye, Deprem, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

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