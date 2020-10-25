10 yıl önce bugün neler oldu - Son Dakika

Referandumda kabul edilen Anayasa değişikliği ile yapısı değiştirilen Hakim ve Savcılar yüksek Kurulu(HSYK)

ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kurulun doğal üyesi Adalet Bakanı Sadullah Ergin başkanlığında ilk kez toplanan HSYK'da Ali Suat Ertosun dışındaki seçilmiş üyeler ilk kez görev yaptı.

Beyoğlu'ndaki İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde bulunan doğal kutusunun üzerine bırakılan teyp ve 50 metre ilerisindeki şüpheli poşet paniğe neden oldu Teybin, doğalgaz kutusu üzerinde olması görevlilerin işini zorlaştırdı. Yapılan inceleme sonucu paniğin yersiz olduğu anlaşıldı.

Turizm şehri Antalya'da 9 milyonuncu turist için karşılama töreni düzenlendi. Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali'nden giriş yapan Loosse ailesi çiçeklerle karşılandı. Pasaport kontrolünde çiçeklerle karşılanan Alman aile, basın mensuplarının patlattığı flaşlar karşısında neye uğradığını şaşırdı.

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Tatvan Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen sirk gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi gören 4 seanslık gösteri talep üzerine 5 seansa çıkarılmasına rağmen girişlerde yaşanan yoğunluk zaman zaman izdihama neden oldu.

-İHA-