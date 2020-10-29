10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ

İstanbul Valiliği'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Kutlama programında, işitme engelli öğrencilerin sunduğu halk oyunu gösterisi büyük ilgi gördü.

ANKARA SEL SULARI ALTINDA KALDI

Ankara'da gün boyu aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı felç etti. İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı'nda su birikintisi sebebiyle bir çok araç göle dönen yolda sulara gömüldü. Yol üzerinde bulunan işyerlerine kadar ulaşan su birikintisi sebebiyle büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ekmek teknelerini suya teslim eden bazı işyeri sahipleri sinir krizi geçirdi.

RUSYA, STALİN REJİMİ KURBANLARINI ANIYOR

Rusya, eski SSCB lideri Stalin'in kurduğu baskıcı rejime kurban giden milyonlarca insanı matem törenleriyle anıyor. Moskova'daki KGB (Milli İstihbarat Teşkilatı) binası karşısında toplanan insan hakları savunucuları, milyonlarca insanı kendi talimatlarıyla katleden Stalin'i tel'in etti. Törene katılan yüzlerce kişi, Siyasi Rejim Kurbanları Anıtı'na çiçek ve mumlar bırakarak saygı duruşunda bulundu.

(İHA)