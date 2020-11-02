10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"YÖK'ÜN REFORME EDİLMEYE ŞİDDETLE İHTİYACI VAR"

Başbakan Erdoğan, 6.Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'nda konuştu. Erdoğan, "YÖK'ün reforme edilmeye şiddetle ihtiyacı var" dedi.

MERKEL'A BOMBALI PAKET GÖNDERİLDİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yabancı büyükelçiliklere ve Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye gönderilmek istenen bombalı paketlerden biri Almanya Başbakanlık binasına ulaştı, bomba polis tarafından etkisiz hale getirildi. Hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada küçük bir paketin Başbakan Merkel'e kişisel olarak gönderildiğini, paketin başbakanlığa ulaştığı sırada Merkel'in Brüksel'de bulunduğunu söyledi.

MEKKE SULAR ALTINDA KALDI

Mekke, yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı. Hac görevini yapmak üzere kutsal topraklara giden milyonlarca hacı adayı, Kabe-i Şerif'i, yaklaşık 40 santimetre su içerinde tavaf yaptı. Sel nedeniyle Mescid-i Haram'ın bodrum katlarına su bastı. Şehirde, bütün yollar yağmur sularıyla kaplandı. Arafat, Cebel'i Nur, Hira gibi kutsal mekanları ziyaret eden hacı adayları da sağanak yağış nedeniyle mahsur kaldı. Şimşek ve gök gürültüsü ile birlikte devam eden yağış sebebiyle Suudi televizyonları Kabe-i Şerif'ten yaptıkları yayınları da kesti.