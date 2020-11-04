10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 Yıl önce bugün neler oldu?

04.11.2020 09:27

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN KOSOVA'DA FSM CAMİSİ AÇILIŞINDA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar ve bir dizi açılış için geldiği Kosova'da, Priştine Fatih Sultan Mehmed Camisi'nin açılışını yaptı.

AMONYAK TANKI DEVRİLDİ, 14 KİŞİ ZEHİRLENDİ Bursa'da bir et kombinesinin soğuk hava deposunda amonyak bidonunun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çevrede oturan 14 kişi zehirlendi.

Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri 30 kiloluk amonyak bidonuna müdahale ederken, amonyak kokusundan da yüzlerce kişi etkilendi.

GÜNEY TAYLAND'DA SEL VE FIRTINA

Güney Tayland'da çoğunlukla Müslüman halkın yaşadığı Pattani'de aşırı yağışların neden olduğu sel baskınları hayatı durma noktasına getirdi.

Güçlü fırtına bölgedeki ağaçları devirirken, çatılar uçtu ve elektrik hatları zarar gördü. 4 metre boyundaki dalgalar yolları bozdu, yaklaşık 400 evin yolu kullanılamaz hale geldi. Sel ve baskınlardan ilk etapta 3000 kişi etkilendi.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Türkiye, Amonyak, Kosova, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika


Son Dakika

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