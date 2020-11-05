10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"GELECEĞE YÖNELİK FARKLI İDEALLERİMİZ VAR"

'Savunma Sanayii Müsteşarlığı 25 Yaşında' konulu sergi CER Modern'de açıldı. Serginin açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Erdoğan burada yaptığı konulmada "savunma sanayiinde geleceğe yönelik çok daha farklı idealler içerisindeyiz" dedi.

AB SINIR MUHAFIZLARI MÜLTECİLERİ TUTUKLADI

Yunanistan'a ve AB'ye kaçak yollardan ilticanın önüne geçilmesi için Türkiye-Yunanistan sınırında göreve başlayan AB Sınır Muhafızları 100'den fazla mülteciyi tutukladı. Frontex'e bağlı Sınır Muhafızları, Yunanistan'a kaçak yollardan giren göçmen sayısında son zamanlarda meydana gelen artışlar ve Yunanistan'ın tek başına bununla başa çıkamaması nedeniyle 3 gün Türkiye-Yunanistan sınırına konuşlandırılmıştı.

TBMM KOMİSYONU KANSERLİ KÖYLERİ GEZDİ

TBMM'de Kanser hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan araştırma komisyonu üyeleri, Dünya'da Karınzarı Kanseri'nin en yoğun görüldüğü Nevşehir'in Tuzköy beldesi ile Ürgüp ilçesine bağlı Karain köyünde incelemelerde bulundu. Komisyon üyeleri zaman zaman vatandaşlar arasında yaşanan ilginç diyaloglara şahit oldu.

(İHA)