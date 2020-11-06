10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

İSTANBUL'DA YOĞUN SİS İstanbul Anadolu yakasında etkili olan ve görüş mesafesinin zaman zaman 100 metrenin altına düşüren yoğun sis, Avrupa yakasında da etkili olurken Atatürk Havalimanında uçuşlar durma noktasına geldi.

İstanbul'un Anadolu yakasında akşam saatlerinde etkili olan ve görüş mesafesinin zaman zaman 100 metrenin altına düşüren yoğun sis, Sabiha Gökçen Havalimanında uçakların iniş ve kalkışlarını olumsuz etkiledi

Sabiha Gökçen Havalimanında inemeyen uçaklar Atatürk Havalimanına yönlendirildi.

İZCİLER AĞAÇ DİKTİ

Palandöken Belediyesi ile Türkiye İzcilik Federasyonu Erzurum İl Temsilciliğiyle birlikte Yıldızkent Hüseyin Avni Ulaş Mahallesin de bulunan Manolya Parkına,çeşitli türden fidan dikimi gerçekleştirdi.

Palandöken İlçesin de yapılan fidan dikim törenine Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Türkiye İzcilik Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Özcan Işık izciler,mahalle sakinleri ve davetliler katıldı

JAPONLAR VE ÇİNLİLER TÜRK ZEYTİNİNE BAYILDI

Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi (ZZTK), Çin ve Japonya'dan gelen 35 kişilik heyeti, Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları ile buluşturdu. Heyet, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde taze sıkılmış zeytinyağı içti ve dalından zeytin topladı. 40 civarındaki Türk ihracatçı firma, Japon ve Çinli işadamlarına zeytin ve zeytinyağı satmak için ürünlerini, meslektaşlarının beğenisine sundu.

(İHA)