10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"BASINDA ÖZGÜRLÜĞÜN SINIRLARI VARDIR"

Başbakan Erdoğan Güney Kore'ye ziyareti öncesi havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan basın özgürlüğüne ilişkin "sınırsız özgürlük söz konusu olamaz dedi.

İNGİLTERE'DE ÖĞRENCİLERİN HARÇ PROTESTOSU İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen onbinlerce öğrenci, harç oranındaki artışı protesto etmek için sokaklara döküldü.

Protestocu öğrenciler, Başbakan David Cameron'un önderliğindeki Muhafazakar Partinin genel merkezi olan, parlamentonun yakınındaki "Milibank Tower" önünde toplanarak gösteri düzenledi.

Öğretim görevlilerinin de öğrencileri yalnız bırakmadığı eylemlerde, öğrencilerin binalara taşla saldırdığı belirtildi.

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DANS EDEN FISKİYELERE HALK KARAR VERECEK

Ankara'nın tarihi parkı Gençlik Parkı havuzuna dans eden fıskiyelerin yapılıp yapılmamasına halk karar verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin en büyük aktivite alanlarından olan 42 bin metrekarelik havuza yapılacak görsel şov için parkın opera girişine büyük bir TIR yerleştirdi. Özel olarak düzenlenen TIR'ın içinde vatandaşlar dijital ortamda ankete katılıp oylama yapıyor.

Gençlik Parkı'na uygulanacak görüntüleri TIR'ın üzerine yerleştirilen büyük ekranda tanıtan Büyükşehir Belediyesi, 1 ay boyunca vatandaşlardan oy toplayacak.

(İHA)