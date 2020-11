10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

'FIRST LADY'LERİN G-20 BULUŞMASI Güney Kore'nin başkenti Seul'deki G20 zirvesine katılan devlet veya hükümet başkanlarının eşleri akşam yemeğinde bir araya geldi. Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın eşi Kim Yoon-ok tarafından verilen yemeğin ardında first ladyler müzeyi gezdi. Güney Koreli First lady, yemek sonrası katılımcılara Kore'nin geleneksel mutfağını tanıtan birer kitap hediye etti, geleneksel müzik dinletti.

Özel akşam yemeğine Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Meksika, Güney Afrika, Hindistan, Kanada, AB, Malavi, Etiyopya, Singapur ve Vietnam liderlerinin eşleri de katıldı.

İZMİR'DE 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Merkez üssü İzmir'in Selçuk ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem İzmir merkez ile çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremde Selçuk ilçesine bağlı Çamlık köyünde bir evin duvarının yıkıldığı öğrenildi.

KKTC'NİN 27. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 27. Yılı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı ve eşinin ev sahipliğinde düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona siyasi parti lider ve temsilcileri ile yerli ve yabancı misyon şefleri katıldı.

(İHA)